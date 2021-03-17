Spiker Ekin Olcayto ölümden döndü

Cumartesi akşamları Haber Global'de Başka Şeyler programının spikerliğini yapan Ekin Olcayto evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Gece yarısı ölümden dönen spikerin geçirdiği talihsiz kazanın detayları da belli oldu.

EVİNDE BAYGINLIK GEÇİRDİ

Gece yarısı susadığı için uykudan kalkan Olcayto, su içmek için yatağından kalktı. Birkaç adım attıktan sonra tansiyonu düşen ve gözü kararan spiker, kedilerinin seramik mama kabının üzerine düştü. Kabın kırılan parçaları ise 46 yaşındaki Olcayto'nun boğazına ve çenesine girdi. Baygınlık geçiren Olcayto, evindeki arkadaşları tarafından plastik cerrahinin bulunduğu bir hastaneye kaldırıldı.

Apar topar ameliyata alınan spikerin operasyonu başarılı bir şekilde tamamlandı. Durumu iyiye giden Ekin Olcayto, önümüzdeki günlerde taburcu edilecek.

EKİN OLCAYTO KİMDİR?

Ekin Olcayto, 1975 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1993 yılında Best FM'de radyoculuk ile profesyonel yaşamına başlayan Olcayto, bir sene sonra da Star TV'de program yapmaya başladı. 2009 yılına kadar 16 yıl boyunca Show Radyo'da "Abuk Prenses" programını yaptı.

Star TV, Kanal D ve Show TV kanallarında programcılık, Kandemir Konduk tiyatrosunda oyunculuk yaptı. Burada TRT'nin dikkatini çeken Ekin Olcayto, TRT'de Sabah Kuşağı, Yılbaşı, Eurovision ve Haftasonu programları yaptı. 2000 yılında NTV'den aldığı teklif ile haberciliğe başlayan Olcayto, 3 yıl boyunca NTV'de haberleri sundu. Cine 5'te ve Kanal 1'de Ana Haber spikerliği yaptı. 2000 yılında "DİALOG BAŞARI ÖDÜLÜ"ne layık görüldü. Ekin Olcayto şimdilerde Haber Global'de dünden bugüne insanlığın merak ettiği tüm soruların yanıt bulduğu Başka Şeyler programı ile izleyici ile buluşuyor.