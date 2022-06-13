Su birikintisine düşen çocuk öldü

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Çiftlik köyünde, yağmur nedeniyle oluşan su birikintisi etrafında oyun oynayan 11 yaşındaki Muhammed Koçyiğit dengesini kaybederek suya düştü.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Yapılan çalışmalar sonucunda sudan çıkarılan Muhammed Koçyiğit, Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Talihsiz çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.