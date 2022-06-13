Su birikintisine düşen çocuk öldü
Oyun oynadığı sırada yağmur nedeniyle oluşan su birikintisine düşen 11 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 13.06.2022, 15:44
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Çiftlik köyünde, yağmur nedeniyle oluşan su birikintisi etrafında oyun oynayan 11 yaşındaki Muhammed Koçyiğit dengesini kaybederek suya düştü.
Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybetti
Yapılan çalışmalar sonucunda sudan çıkarılan Muhammed Koçyiğit, Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Talihsiz çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
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