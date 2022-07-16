Su kanalına giren genç, akıntıya kapılarak kayboldu
Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde arkadaşlarıyla serinlemek için su kanalına giren genç, akıntıya kapılarak kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, arama ve kurtarma çalışması başlattı.
TÜRKİYE 16.07.2022, 19:35
Alınan bilgilere göre, Silvan ilçesinde arkadaşlarıyla serinlemek için Gözderesi köyünde su kanalına giren 26 yaşındaki Mehmet Uğurlu, suyun akıntılı olması nedeniyle dengesini kaybederek kayboldu.
Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine acil sağlık, jandarma, AFAD, ANDA, itfaiye dalgıç ekipleri sevk edildi. AFAD İl müdürü İlami Çakmak ve ekiplerin yaklaşık iki saat önce başlattığı arama çalışmaları devam ediyor.
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