Su kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu
Mersin'de su kanalında cansız beden gören vatandaşlar ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler çürümeye yüz tutmuş cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na gönderirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
TÜRKİYE 15.03.2021, 14:22
Merkez Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'ndeki bir su kanalının içerisinde cansız beden olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, cesedin bulunduğu bölgede inceleme yaptı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Çürümeye yüz tutmuş ve tanınmayacak hale gelen erkeğin cansız bedeni, polis ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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