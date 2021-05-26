Su kuyusu baba ve iki oğluna mezar oldu
Adıyaman'da temizlemek için girdikleri su kuyusunda metan gazından zehirlenen Nusret Özer ile oğulları Metin ve Emre Özer yaşamını yitirdi. Onları kurtarmaya çalışırken, gazdan etkilenen itfaiye eri ise tedavi altına alındı.
TÜRKİYE 26.05.2021, 16:20
Merkeze bağlı Kuştepe köyünde öğle saatlerinde 73 yaşındaki Nusret Özer ile oğulları Metin ve Emre Özer, temizlemek için evlerinin önündeki 7 metre derinliğinde olan su kuyusuna indi. Baba ve oğulları kuyudan uzun süre çıkmayınca, yakınları AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
KUYUYA GİREN İTFAİYE ERİ DE ÇIKAMADI
Adrese sevk edilen itfaiye ekibinden Mehmet Yetkin Tuluk, kuyuya girdi. Tutak da çıkmayınca AFAD ekipleri gaz kontrolü yapıp kuyuya indi. Ekipler, metan gazından zehirlendiği belirlenen Nusret Özer ile 2 oğlu ve Mehmet Yetkin Tuluk'u çıkardı.
BABA VE OĞULLARI ÖLDÜ
Ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 4 kişiden Nusret Özer ile oğulları Metin ve Emre Özer, kurtarılamadı. Mehmet Yetkin Tuluk'un ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.
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