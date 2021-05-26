Su kuyusundan kayıp gencin cesedi çıktı!

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Yunus Akan'dan cuma gününden beri haber alamayan ailesinin polise başvurması ile geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kayıp gencin son olarak irtibatta oldukları kişilerin ifadelerine başvuran ekipler, Akan'ın son olarak görüldüğü Hekimhan ilçesinde aramalarını yoğunlaştırdı.

Güzelyurt Mahallesi'nde bir kayısı bahçesinde yapılan aramalarda kayıp gencin cansız bedenine su kuyusunda rastlanıldı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

AFAD ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla gencin cesedi kuyudan çıkarılırken, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenilirken, başlatılan soruşturmanın çok yönlü sürdüğü aktarıldı.