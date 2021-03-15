Sulama havuzuna düşen kişi öldü
Köyünde diktiği fidanları sulayan 75 yaşındaki Halil Kartal sulama havuzuna düşerek hayatını kaybetti
TÜRKİYE 15.03.2021, 18:22 15.03.2021, 19:16
Burdur'un Kemer ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Halil Kartal'dan haber alamayan yakınları, Kartal'ın bahçesine gitti.
Yakınları, naylondan yapılan sulama havuzunun yüzeyinde Kartal'ı hareketsiz bir şekilde buldu.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, Kartal'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Jandarma ekiplerince kovayla su alırken havuza düşerek boğulduğu belirlenen yaşlı adamın cenazesi, Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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