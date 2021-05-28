Sulama kanalı iki kardeşe mezar oldu
Kontrolden çıka bir aracın sulama kanalına düşmesi sonucu iki kardeş hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 28.05.2021, 22:06 28.05.2021, 22:10
Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen kazada, Bekir Göktaş, 06 KG 089 plakalı otomobille seyir halindeyken Büyükoturak köyü yakınlarında aracın kontrolünü kaybetti.
Kontrolden çıkan araç sulama kanalına uçtu. İhbarlar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilin sürücüsü Bekir Göktaş ile otomobildeki 18 yaşındaki kardeşi Rümeysa Göktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kardeşlerin cenazeleri, Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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