Sulama kanalına uçan araçtaki 2 kişi can verdi
Direksiyon hakimiyetini kaybeden kişinin kullandığı araç sulama kanalına düştü. Yaşanan olayda sürücü ve otomobilin içinde bulunan kişi hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 16.06.2022, 16:55
Mersin'de otogar istikametinden merkeze doğru seyir halinde ilerleyen sürücü, direksiyon hakimiyetini bir anda kaybetti.
Gece saat 04.30 sularında 23 Nisan Caddesi'nde gerçekleşen olayda araç, içindekilerle birlikte sulama kanalına düştü.
Otomobil, ters bir şekilde su kanalında düştü
Su dolu kanala ters bir şekilde düşen otomobilin içindekileri kurtarmak için olay yerine; itfaiye, ambulans ve polis ekipleri çağırıldı.
2 kişi hayatını kaybetti
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda aracın içinde bulunan Barış Tekin'in ile Onur Çapkur'ın cansız bedenini otomobilden çıkardı.
İnceleme başlatıldı
Cenazeler otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili ineceleme başlatıldı.
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