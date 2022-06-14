Süleyman Soylu duyurdu: Amanos'lara sızmak isteyen teröristler yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü nedeniyle jandarma heyetini makamında kabul etti.

Terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak için yapılan son çalışmaları anlatan Bakan Soylu, Amanos'lara sızma girişiminde bulunan teröristlerin yakalandığını açıkladı.

Bakan Soylu, "Şu anda Afrin'de Amanos'lara sızmak isteyen teröristleri, arkadaşlarımız silahlarıyla birlikte ele geçirdi." dedi.

"Lütfen bu milletin menfaatlerine odaklanın"

"Afrin'de jandarma olmazsa, polis olmazsa, güvenliği sağlamazsak bu teröristler Amanos'lara sızar mı sızmaz mı?" diye soran Soylu, şöyle devam etti:

"Zihinleri, burunlarının önünü dahi göremeyecek derecede dağılmış olanlara buradan bir tavsiyemiz var. Lütfen, bu ülkenin ve bu milletin menfaatlerine odaklanın. İnsanlığın menfaatlerine odaklanın. Sınır ötesinde canları pahasına görev yapan arkadaşlarımızın ortaya koyduğu büyük fedakarlıkları heba edebilecek politikalar geliştirmeyin."

Teyakkuzda, tetikte ve takipte olduklarını dile getiren Soylu, millet ve devletin bütün kurumlarıyla sorumlulukların altından kalktığını söyledi.

"Bedeli ağır olacaktır"

İstanbul'da polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'le ilgili de konuşan Bakan Soylu, "Polisimize karşı girişilen davranışı bedeli ağır olacaktır. Orada sadece durmak suretiyle, yasa dışı bir gösteriyi, bir terör gösterisini engellemeye çalışan ve bunda muvafık olan, polisimize karşı bu davranışın bedeli ağır olacaktır." ifadelerini kullandı.