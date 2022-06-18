Süleyman Soylu, MHP'li vekilin kızının nikah şahidi oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Sermet Atay’ın kızı Bilge Atay ile Taner Karlıdağ dünyaevine girdi.

Fatma Şahin nikahı kıydı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in kıydığı nikaha başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanı sıra çok sayıda AK Partili ve MHP’li milletvekili şahitlik yaptı.

Çok sayıda vekil, siyasetçi ve iş insanı katıldı

Şehitkamil Kültür Merkezi’nde kıyılan nikah törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç ve Enerji Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan’ın yanı sıra çok sayıda bürokrat, milletvekili, siyasetçi ile iş insanı katıldı.

Bakan Soylu şahit oldu

Başkan Şahin’in kıydığı nikahtaki şahit sayısı dikkat çekerken nikaha başta Bakan Soylu olmak üzere AK Parti, MHP milletvekillerinin yanı sıra iş ve siyaset dünyasının önde gelen simaları şahitlik etti. Nikahta çifte mutluluklar dileyen Soylu, nikaha "Şahit oldum. Allah iki cihan saadeti versin. Allah hayırlı uğurlu eylesin" diyerek şahitlik yaptı.