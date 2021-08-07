Süleyman Soylu'ya 15 gün arayla iki büyük acı...

Geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden İçişleri Bakanı Soylu'nun, koronavirüs tedavisi gören dayısı Selami Reis hayatını kaybetti.

Yakın zamanda annesi Servet Soylu'yu toprağa veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ailesi bir kez daha sarsıldı.

Annesinden sonra dayısını da kaybetti

Bakan Soylu bu kez dayısı Selami Reis'i kaybetti.

Samsun'da yaşayan Selami Reis'in ölüm haberinin AK Parti camiasında yayılmasının ardından sosyal medyada birçok partili Süleyman Soylu için taziye mesajı paylaşmaya başladı.

Samsun'da toprağa verilecek

Samsun’nun Bafra ilçesinde yaşayan Reis, 2 haftadır Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde koronavirüs tedavisi görüyordu.

Evli ve 3 çocuk babası Reis’in cenazesi yarın Bafra ilçesine bağlı Darboğaz Mahallesi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.