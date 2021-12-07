Sultangazi'de taciz şüphelisine mahalle dayağı

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Uğur Mumcu Mahallesi'nde köpeğiyle dolaşmaya çıkan bir kadın, iddiaya göre Pakistan uyruklu K.A. (31) tarafından tacize uğradı.

Neye uğradığını şaşıran kadın, şüphelinin cinsel organını göstermesiyle bağırarak çevreden yardım istedi.

MAHALLELİDEN DAYAK YEDİ

Sokaktan geçen 2 kişi, kadının yardımına koşarak şüpheliyi dövmeye başladı. Çevreden gelenlerin de katılmasıyla şüpheli, kalabalık tarafından darbedildi.

POLİS GÖZALTINA ALDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bir süre şüphelinin kendine gelmesini bekledi. Ardından kendine gelen şüpheli gözaltına alındı.

"GELEN VURDU GİDEN VURDU"

Mahalle sakinlerinden Orhan Yılmaz, "2 tane genç delikanlı burada o kişiyi indirdiler. Sonra burası iyice kalabalık oldu. Yabancı memleketten gelip, sen bizim kızlarımızın namusuna dil uzatırsan böyle olur. 2 tane genç tesadüfen oradan geçerken olaya müdahale etmişler. Daha sonra gelen vurdu, giden vurdu. Polis gelene kadar dayak yedi. Polis ekipleri alıp götürdü." dedi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.