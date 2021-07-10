Sultangazi’de elektrik kablolarında patlama

Sultangazi’ye bağlı Cebeci Mahallesi'nde bulunan Dökümcüler Sitesi'nde, sokak içerisindeki elektrik kabloları henüz bilinmeyen bir nedenler kısa devre yaparak yanmaya başladı.

Kablolar bir süre sonra koparak yola düştü.

Hem elektrik direğinde hem yere düşen kablolarda küçük çaplı patlamalar meydana geldi.

Patlamalar, çevredeki vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu.

KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası kaydedildi.

Olay, polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi.

YANMAYA DEVAM ETTİ

Yola üzerine düşen kablolar bir süre yanmaya devam etti.

Yanma ve patlamalar devam ederken tüm tehlikeye rağmen, park halinde bulunan bir kamyonette bulunan plastik kasalar çalışanlar tarafından boşaltıldı.