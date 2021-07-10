Sultangazi’de elektrik kablolarında patlama
Sokak içinde bulunan elektrik kabloları kısa devre yaparak patlamaya başladı. Kablolar, patlamanın ardından yola düştü.
TÜRKİYE 10.07.2021, 10:58
Sultangazi’ye bağlı Cebeci Mahallesi'nde bulunan Dökümcüler Sitesi'nde, sokak içerisindeki elektrik kabloları henüz bilinmeyen bir nedenler kısa devre yaparak yanmaya başladı.
Kablolar bir süre sonra koparak yola düştü.
Hem elektrik direğinde hem yere düşen kablolarda küçük çaplı patlamalar meydana geldi.
Patlamalar, çevredeki vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu.
KAMERAYA YANSIDI
Yaşanan anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası kaydedildi.
Olay, polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi.
YANMAYA DEVAM ETTİ
Yola üzerine düşen kablolar bir süre yanmaya devam etti.
Yanma ve patlamalar devam ederken tüm tehlikeye rağmen, park halinde bulunan bir kamyonette bulunan plastik kasalar çalışanlar tarafından boşaltıldı.
32°
açık
Namaz Vakti 10 Temmuz 2021
|İmsak
|03:28
|Güneş
|05:13
|Öğle
|12:43
|İkindi
|16:34
|Akşam
|20:03
|Yatsı
|21:40
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|38
|86
|2. M. United
|38
|74
|3. Liverpool
|38
|69
|4. Chelsea
|38
|67
|5. Leicester City
|38
|66
|6. West Ham
|38
|65
|7. Tottenham
|38
|62
|8. Arsenal
|38
|61
|9. Leeds United
|38
|59
|10. Everton
|38
|59
|11. Aston Villa
|38
|55
|12. Newcastle
|38
|45
|13. Wolverhampton
|38
|45
|14. Crystal Palace
|38
|44
|15. Southampton
|38
|43
|16. Brighton
|38
|41
|17. Burnley
|38
|39
|18. Fulham
|38
|28
|19. West Bromwich
|38
|26
|20. Sheffield United
|38
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|38
|86
|2. Real Madrid
|38
|84
|3. Barcelona
|38
|79
|4. Sevilla
|38
|77
|5. Real Sociedad
|38
|62
|6. Real Betis
|38
|61
|7. Villarreal
|38
|58
|8. Celta de Vigo
|38
|53
|9. Granada
|38
|46
|10. Athletic Bilbao
|38
|46
|11. Osasuna
|38
|44
|12. Cádiz
|38
|44
|13. Valencia
|38
|43
|14. Levante
|38
|41
|15. Getafe
|38
|38
|16. Deportivo Alaves
|38
|38
|17. Elche
|38
|36
|18. Huesca
|38
|34
|19. Real Valladolid
|38
|31
|20. Eibar
|38
|30
Günlük GazetelerTümü