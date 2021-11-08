Sultangazi’de tacizciye meydan dayağı

H.Ç. isimli şahsın kendisine sosyal medya üzerinden tacizde bulunarak sürekli mesaj attığını iddia eden Yağmur Akartes, durumu eşine haber verdi.

Plan yapan Akartes çifti, şahsa buluşma teklifinde bulunup İstanbul’un Sultangazi ilçesi Habibler Mahallesi’ndeki bir restorana davet etti.

MEYDAN DAYAĞI YEDİ

Buluşma saatinde Yağmur’un yakınları, müşteri kılığında restoranda oturup izlemeye başladı.

Bir süre sonra çıkmaya çalışan tacizciyi yakalayan Akartes’in yakınları meydan dayağı attı.

Yoldan geçen vatandaşlar da dayak yiyen kişinin tacizci olduğunu öğrenince ortalık karıştı.

BURNU KIRILDI

Kaçmaya çalışan şahsa izin vermeyen vatandaşlar bir yandan etrafını sararken bir yandan da polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi.

Olayda burnu kırılan H.Ç., polis nezaretinde ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. H.Ç.’nin burnunun kırıldığı öğrenildi.

“OLAYI ANLATINCA ŞAHSI LİNÇ ETTİLER”

Yaşanan olayı anlatan Yağmur Akartes, "Instagram’dan bana mesaj attı ‘sen kimsin’ diye. Takip isteği de atmıştı. Ben de ‘ben benim, sen kimsin’ diye yazdım. Sonra bana ‘ben senin eşinden daha yakışıklıyım’ gibi iğrenç kelimeler yazdı. Eşime haber verdim. ‘Numaranı ver oradan konuşalım’ dedim, sonra buluşmak istedi. Önce Bahçelievler'e davet ettim ve geleceğini tahmin etmiyordum. Sonra da burada bir yakınımıza gelmiştik ve buraya davet ettim. Oturduk ve bana çok çirkin şekilde davrandı. Yakınlarım dayanamadı ve ‘neden böyle yapıyorsun’ diye konuşmak isterken o kendini yerlere attı ve beni dövüyorlar diye bağırmaya başladı. Sonra görenler ‘ne oluyor’ diye sordular, ben olayı anlatınca da şahsı linç ettiler.” diye konuştu.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Ardından karakola giden Yağmur Akartes ve eşi, tacizci olduğu iddia edilen H.Ç'den şikayetçi oldu.

Olay ile ilgili ise soruşturma başlatıldı.