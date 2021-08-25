Sultangazi’de vatandaşlar, kaçak göçmenleri taşıyan sürücüyü kovaladı

İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi’nde, gece saat 23.30 sıralarında kapalı kasa bir kamyonetten onlarca kaçak göçmen indirildi.

Mahalle sakinleri durumu fark edince, tepki göstererek kamyonetin sürücüsü ile tartışmaya başladı.

Bu sırada kamyonetten inen onlarca kaçak göçmen, ara sokaklarda izlerini kaybettirdi.

Kamyonet sürücüsü de bölgeden kaçmaya çalışınca mahalleli izin vermedi.

KAMERAYA YANSIDI

Mahalle sakinleri, kamyonetin arkasından koşarak sürücüyü yakalamaya çalıştı.

Bu sırada kaçak göçmenlerden biri, mahalle sakinleri tarafından yakalandı.

Yaşanan anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Bölgeye ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Yakalanan kaçak göçmen, polis ekiplerine teslim edildi.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Kaçak göçmen, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Polis, gece boyu mahallede çalışma yaptı.