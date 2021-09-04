Sünnet düğününde atılan havai fişek samanlığı yaktı

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Sepetçiler Mahallesi'nde yapılan bir sünnet düğününde atılan havai fişeklerden dökülen kıvılcımlar, yakındaki bir samanlığın alev almasına neden oldu.

Kısa sürede büyüyen yangın, samanlığın tamamını sardı.

İTFAİYENİN ANINDA MÜDAHALESİ SIÇRAMAYI ÖNLEDİİ

Mahalle halkı itfaiyeye haber verirken, düğün için kurulan ses sisteminden araçların çekilerek itfaiyeye yol açılması konusunda uyarılar yapıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.