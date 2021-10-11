Suriye'den Gaziantep'e havan topları atıldı! Anında karşılık verildi

Havan toplarından 2’si Gümrük sahası yakınlarına, 1 tanesi bir evin çatısına, 1 tanesi ilçe merkezindeki bir parka ve 1 tanesi askeri bölgenin yakınına düştü. Havan saldırısında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

GÜVENLİK ÇEMBERİ OLUŞTURULDU

Havan topu düşen bölgelerde güvenlik çemberi oluşturulurken, park ve evde hasar tespiti başlatıldı.

ANGAJMAN KURALLARI KAPSAMINDA KARŞILIK VERİLDİ

Öte yandan, saldırının hemen ardından ise angajman kuralları kapsamında sınır birlikleri tarafından karşılık verildiği öğrenildi.