Suriye'den Mardin'e toz fırtınası!

Suriye'den gelen toz fırtınası, dün Mardin'in Nusaybin ilçesinde sınır boyunca etkili oldu. Şehirde bir süreliğine göz gözü görmedi, bölgede yaşayan vatandaşlar evlerinin kapı ve pencerelerini açamadı.

TÜRKİYE 08.08.2021, 15:35
Suriye'den Mardin'e toz fırtınası!

Mardin ve ilçelerinde dün etkili olan toz fırtınası hayatı olumsuz yönde etkiledi.

TürkiyeSuriye sınır hattından gelen toz fırtınası, vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı.

VATANDAŞLAR PENCERELERİNİ AÇAMADI

Toz fırtınası gün boyu devam etti, seyir halindeki araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Vatandaşlar evlerinin kapı ve pencereleri gün boyu açmadı.

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