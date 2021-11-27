Suriye ile Yunanistan hudutlarında 16 kişi yakalandı

Hudutlarda görevli Mehmetçik, yasa dışı geçişlerin önüne geçiyor.

Son olarak Suriye ve Yunanistan sınırlarında 16 kişi yakalandı.

8'İ DEAŞ, 3'Ü PKK, 1'İ FETÖ ÜYESİ

Yakalanan şahıslardan sekizinin DEAŞ, üçünün PKK/YPG ve birinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.