Suriye'nin kuzeyinde 10 PKK/YPG'li terörist öldürüldü
Saldırı girişiminde bulunduğu tespit edilen 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği, MSB tarafından duyuruldu.
TÜRKİYE 19.09.2021, 14:52 19.09.2021, 17:29
Türkiye, sınır ötesi operasyonlarda da terörle mücadeledeki kararlılığını sürdürüyor.
Terör örgütü PKK/YPG'ye karşı Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesindeki çalışmalar, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından titizlikle yürütülüyor.
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristler de TSK tarafından tespit edildi.
10 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
MSB tarafından yapılan duyuruda, saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
BAKANLIK DUYURDU
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
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