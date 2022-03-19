Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Mehmetçik, yurt içinde ve sınır ötesinde teröristlere geçit vermiyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li terörist, başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:

"Teröre ve teröriste geçit yok! Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi."