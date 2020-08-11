Suriye'nin kuzeyinde 21 terörist gözaltına alındı
Zeytin Dalı bölgesinde 19 PKK/YPG'li, Barış Pınarı bölgesinde de 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.
TÜRKİYE 11.08.2020, 12:42
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Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Zeytin Dalı bölgesinde 19, Barış Pınarı bölgesinde de 2 PKK/YPG'li teröristin hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındığı belirtildi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Mehmetçiklerimiz bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyecek" denildi.
Terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Zeytin Dalı bölgesinde 19 PKK/YPG'li, Barış Pınarı bölgesinde de 2 PKK/YPG'li terörist hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 11, 2020
Mehmetçiklerimiz bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyecek!#MSB #TSK pic.twitter.com/Z90iWU4DC5
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