Suriye'nin kuzeyinde 29 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 28 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
TÜRKİYE 11.02.2022, 11:03 11.02.2022, 12:08
İLK HEDEF FIRAT KALKANI BÖLGESİYDİ
Hain teröristler, ilk önce Fırat Kalkanı bölgesine saldırmak istedi.
Tam tamına 28 PKK/YPG’li terörist, Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi.
BARIŞ PINARI İLE BİRLİKTE 29 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
İkinci saldırı alanı olarak Barış Pınarı bölgesini seçen teröristler, yine elleri boş döndü.
Suriye’nin kuzeyinde gözünü kırpmadan bekleyen komandolar, burada da saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li teröristi öldürdü.
“MÜCADELEMİZ SÜRECEK”
Milli Savunma Bakanlığı, başarılı geçen operasyona ilişkin bilgileri paylaşırken, “Mücadelemiz sürüyor, sürecek” notunu da düştü.
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