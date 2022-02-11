Suriye'nin kuzeyinde 33 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, "Suriye’nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe Hudut Karakolumuza taciz ateşi açan PKK/YPG’li teröristlere güçlü karşılık verilerek 4 terörist etkisiz hâle getirildi. Bugün bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 33 oldu" bilgisini verdi.
TÜRKİYE 11.02.2022, 11:03 11.02.2022, 16:59
İLK HEDEF FIRAT KALKANI BÖLGESİYDİ
Hain teröristler, ilk önce Fırat Kalkanı bölgesine saldırmak istedi.
Tam tamına 28 PKK/YPG’li terörist, Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi.
BARIŞ PINARI İLE BİRLİKTE 29 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
İkinci saldırı alanı olarak Barış Pınarı bölgesini seçen teröristler, yine elleri boş döndü.
Suriye’nin kuzeyinde gözünü kırpmadan bekleyen komandolar, burada da saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li teröristi öldürdü.
BUGÜN BÖLGEDE ETKİSİZ HÂLE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 33 OLDU
Milli Savunma Bakanlığı, "Suriye’nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe Hudut Karakolumuza taciz ateşi açan PKK/YPG’li teröristlere güçlü karşılık verilerek 4 terörist etkisiz hâle getirildi.
Bugün bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 33 oldu" bilgisini verdi.
“MÜCADELEMİZ SÜRECEK”
Milli Savunma Bakanlığı, başarılı geçen operasyona ilişkin bilgileri paylaşırken, “Mücadelemiz sürüyor, sürecek” notunu da düştü.
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