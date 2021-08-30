Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 6, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Gün içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14 oldu.

TÜRKİYE 30.08.2021, 16:03
Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlerin saldırılarına geçit verilmediği belirtildi.

Açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde 6, Fırat Kalkanı bölgesinde bir olmak üzere saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" ifadesi kullanıldı.

Yurt içi ve Irak'ın kuzeyinde 7 terörist daha etkisiz hale getirildi

Eren-13 Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu kapsamında, Şırnak Beytüşşebap kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK ile MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

#Barış Pınarı #PKKYPG #Milli Savunma Bakanlığı #AksuTV #AksuTVHaber
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