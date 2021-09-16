Suriye'nin kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Yurt içinde ve sınır ötesinde operasyonlar kararlılıkla sürüyor. Mehmetçik, Irak'ın kuzeyi ve Suriye'de terör örgütlerine geçit vermiyor.

Son olarak Suriye'nin kuzeyinde, 4'ü Furak Kalkanı bölgesinde, 4'ü de Zeytin Dalı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

1️⃣ Mehmetçik’ten, Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere geçit yok!



Kahraman Komandolarımız 4'ü Fırat Kalkanı bölgesinde, 4'ü de Zeytin Dalı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. pic.twitter.com/TfcRJGbksR — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 16, 2021

Zeytin Dalı bölgesinde etkisiz hâle getirilen teröristlerden birinin ise Kandil kadrosundan olduğu belirlendi. Milli Savunma Bakanlığı, "Mehmetçik’ten, Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere geçit yok!" mesajını paylaştı.