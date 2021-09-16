Suriye'nin kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

4'ü Fırat Kalkanı bölgesinde, 4'ü de Zeytin Dalı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 8 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirdi. Zeytin Dalı bölgesinde etkisiz hâle getirilen teröristlerden birinin Kandil kadrosundan olduğu belirlendi.

TÜRKİYE 16.09.2021, 15:18 16.09.2021, 15:40
Suriye'nin kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Yurt içinde ve sınır ötesinde operasyonlar kararlılıkla sürüyor. Mehmetçik, Irak'ın kuzeyi ve Suriye'de terör örgütlerine geçit vermiyor.

Son olarak Suriye'nin kuzeyinde, 4'ü Furak Kalkanı bölgesinde, 4'ü de Zeytin Dalı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Zeytin Dalı bölgesinde etkisiz hâle getirilen teröristlerden birinin ise Kandil kadrosundan olduğu belirlendi. Milli Savunma Bakanlığı, "Mehmetçik’ten, Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere geçit yok!" mesajını paylaştı.

#Fırat Kalkanı #Zeytin Dalı #Mehmetçik #terörist #AksuTV #AksuTVHaber
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