Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde birer olmak üzere 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.