Suriye'de bombalı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ve Azez ilçelerinde düzenlenen terör saldırılarında 10 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.
TÜRKİYE 31.01.2021, 16:38 31.01.2021, 17:06
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ve Azez ilçelerinde düzenlenen terör saldırılarında 10 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.
Kilis ilinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez'in ilçe merkezinde, Suriye Geçici Hükümet Binası ve Azez Kültür Merkezi'nin yanında araca yerleştirilmiş bomba infilak ettirildi.
Emniyet güçleri ve itfaiye ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri aldı.
Yaralılar da bölgedeki hastanelere sevk edildi.
Çevrede bulunan ev ve araçlarda, maddi hasar meydana geldi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.
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