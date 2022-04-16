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Suriyeli eş katili hakim karşısına çıktı

Tartıştığı eşini 34 yerinden bıçaklayarak öldüren Muhammed Rehhal, "Birbirimizi çok seviyorduk. Benim sevgilim de vardı, kendisi de biliyordu ben masumum" sözleriyle cinayeti kabul etmedi.

TÜRKİYE 16.04.2022, 15:00
Suriyeli eş katili hakim karşısına çıktı

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Hacı Seyfettin Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu Muhammed Rehhal, tartışma yaşadığı karısı Hibetullah el Muhammed el Nasır'ı 6 çocuğunun gözü önünde bıçakla öldürmüştü.

Cinayet sonrası saldırgan tutuklanırken, vücudunda 4'ü öldürücü olmak üzere toplam 34 bıçak darbesine rastlanan kadının daha önceden koruma kararı aldırdığı ortaya çıkmıştı.

Yargılanması başladı

Bursa 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında ‘eşi kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ile dava açılan Muhammed Rehhal hakim karşısına çıktı. Duruşmada; tutuklu sanık, çocukları, tarafların avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili hazır bulundu.

"Birbirimizi seviyorduk ama sevgilim de vardı"

Duruşmada tercüman aracılığı ile savunma yapan Muhammed Rehhal, 4 yıldır uyuşturucu kullandığını belirterek şunları söyledi:

"Eşimi ben öldürmedim. Kimin öldürdüğünü de bilmiyorum. Ailem benden bir sene sonra, 6 yıl önce Türkiye'ye geldi. Eşim ile birbirimizi seviyorduk. Ama benim sevgilim vardı. Bunu o da biliyordu. Sorun etmiyordu.

"Ben öldürmedim"

Ayrıca beynimde sıkıntı var. Zaman zaman kendimi kaybediyorum. Kafamı yerlere vurmak istiyorum. İlaç tedavisi görüyorum. Eşimi ben öldürmedim. Eşimi kimin öldürdüğünü bilmiyorum. Elimdeki bıçakla dışarı yardım istemek için çıktım."

Tanık polis: Sokakta tekbir getiriyordu

Duruşmada tanık olarak dinlenen polis memuru Sinan K., "Aile daha önce kavga ettiği için komşuların şikayeti üzerine kendileriyle görüştük. Olay günü haber merkezinin yönlendirmesiyle gittiğimizde sanık elinde bıçak, omuzunda çocuğuyla sokakta tekbir getiriyordu. Kendisine, bıçağı bırakmasını söyledik. Üzerinde kan bulunuyordu. Bıçağı bırakınca kendisini gözaltına aldık." diye konuştu.

Akli denge raporu talep edildi

Duruşma ertelenirken, çelişkili ifadeler veren sanığın, akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda muayene edilmesine karar verildi.

#Bursa #Suriyeli #hakim
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