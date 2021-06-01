Suriyeli iki aile ortalığı savaş alanına çevirdi!

Suriyeli 2 aile arasında, bir süre önce sosyal medyada gerginlik yaşanmaya başladı.
Taraflar, İstanbul’un Esenyurt ilçesi Merkez Mahallesi’nde, yol ortasında karşılaşınca da kavgaya tutuştu.
Araçlarından aldıkları demir sopa ve keserleri kullanan taraflar, parke taşlarını da söküp birbirlerine fırlattı.
Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.
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