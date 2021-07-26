Suriyelilerin bayram sonrası Türkiye dönüşleri başladı...

Kurban Bayramı için 6- 18 Temmuz tarihleri arasında ülkelerine giden Suriyeliler, geri dönmeye başladı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır kapısından Suriye'ye giden 23 bin kişi, bu sabahtan itibaren Türkiye'ye giriş yapıyor.

YIL SONUNA KADAR SÜRECEK

Bayramı ülkelerinde geçirdikleri için mutlu olduklarını söyleyen Suriyeliler, ülkeye girişlerinin sonrasında kendilerini bekleyen araçlarla ikamet ettikleri adreslere gitti.

Bayram için ülkesine giden Suriyeliler, yıl sonuna kadar geri dönebilecek.