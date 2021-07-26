Suriyelilerin bayram sonrası Türkiye dönüşleri başladı...
Kurban Bayramı'nı geçirmek için ülkelerine giden Suriyeliler, bayram bitimiyle birlikte Türkiye'ye geri dönmek için yola çıktı.
TÜRKİYE 26.07.2021, 11:38
Kurban Bayramı için 6- 18 Temmuz tarihleri arasında ülkelerine giden Suriyeliler, geri dönmeye başladı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır kapısından Suriye'ye giden 23 bin kişi, bu sabahtan itibaren Türkiye'ye giriş yapıyor.
YIL SONUNA KADAR SÜRECEK
Bayramı ülkelerinde geçirdikleri için mutlu olduklarını söyleyen Suriyeliler, ülkeye girişlerinin sonrasında kendilerini bekleyen araçlarla ikamet ettikleri adreslere gitti.
Bayram için ülkesine giden Suriyeliler, yıl sonuna kadar geri dönebilecek.
36°
az bulutlu
Namaz Vakti 26 Temmuz 2021
|İmsak
|03:46
|Güneş
|05:24
|Öğle
|12:44
|İkindi
|16:34
|Akşam
|19:54
|Yatsı
|21:25
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|38
|86
|2. M. United
|38
|74
|3. Liverpool
|38
|69
|4. Chelsea
|38
|67
|5. Leicester City
|38
|66
|6. West Ham
|38
|65
|7. Tottenham
|38
|62
|8. Arsenal
|38
|61
|9. Leeds United
|38
|59
|10. Everton
|38
|59
|11. Aston Villa
|38
|55
|12. Newcastle
|38
|45
|13. Wolverhampton
|38
|45
|14. Crystal Palace
|38
|44
|15. Southampton
|38
|43
|16. Brighton
|38
|41
|17. Burnley
|38
|39
|18. Fulham
|38
|28
|19. West Bromwich
|38
|26
|20. Sheffield United
|38
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|38
|86
|2. Real Madrid
|38
|84
|3. Barcelona
|38
|79
|4. Sevilla
|38
|77
|5. Real Sociedad
|38
|62
|6. Real Betis
|38
|61
|7. Villarreal
|38
|58
|8. Celta de Vigo
|38
|53
|9. Granada
|38
|46
|10. Athletic Bilbao
|38
|46
|11. Osasuna
|38
|44
|12. Cádiz
|38
|44
|13. Valencia
|38
|43
|14. Levante
|38
|41
|15. Getafe
|38
|38
|16. Deportivo Alaves
|38
|38
|17. Elche
|38
|36
|18. Huesca
|38
|34
|19. Real Valladolid
|38
|31
|20. Eibar
|38
|30
Günlük GazetelerTümü