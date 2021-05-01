Suriyelilerin kaçak kürtaj yuvasına baskın!
Suriyelilerin mutfağını laboratuvar olarak kullandıkları kaçak kürtaj merkezi, zabıta ekiplerince mühürlendi.
TÜRKİYE 01.05.2021, 14:37
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde belediye zabıta ekipleri, Bağlarçeşme Mahallesi'ndeki bir iş yerine girip çıkanların fazla olmasından şüphelendi.
İş yerine baskın yapan ekipler, dairenin kaçak kürtaj ve hacamat yapmak için kullanıldığını belirledi.
MERDİVEN ALTI KÜRTAJA SUÇÜSTÜ
Durum hemen İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkililerine bildirildi. Polis eşliğinde gelen görevliler, zabıta tarafından dışarı çıkartılmayan kişilerin işlem yaptırmak çin gelenler olduğunu tespit etti.
Yapılan aramalarda çok sayıda doğum malzemeleri bulunurken, mutfağın da laboratuvar olarak kullanıldığı belirlendi. Öte yandan mutfak dolaplarından birinde kullanılmış nargile bulundu.
MÜHÜR VURULDU
Suriyeliler tarafından işletildiği belirlenen iş yeri mühürlendi.
30°
az bulutlu
Namaz Vakti 01 Mayıs 2021
|İmsak
|03:59
|Güneş
|05:30
|Öğle
|12:34
|İkindi
|16:21
|Akşam
|19:29
|Yatsı
|20:54
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|36
|78
|2. Fenerbahçe
|36
|73
|3. Galatasaray
|36
|72
|4. Trabzonspor
|37
|64
|5. Hatayspor
|36
|57
|6. Alanyaspor
|37
|57
|7. Sivasspor
|36
|55
|8. Gaziantep FK
|36
|54
|9. Karagümrük
|36
|51
|10. Göztepe
|36
|48
|11. Antalyaspor
|37
|43
|12. Konyaspor
|36
|42
|13. Rizespor
|36
|42
|14. Malatyaspor
|36
|40
|15. Başakşehir
|36
|40
|16. Ankaragücü
|36
|38
|17. Kayserispor
|36
|38
|18. Kasımpaşa
|36
|37
|19. Erzurumspor
|37
|37
|20. Gençlerbirliği
|36
|35
|21. Denizlispor
|36
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|32
|64
|2. Giresunspor
|32
|64
|3. Samsunspor
|32
|64
|4. İstanbulspor
|32
|60
|5. Altay
|32
|57
|6. Altınordu
|32
|54
|7. Ankara Keçiörengücü
|32
|52
|8. Ümraniye
|32
|50
|9. Tuzlaspor
|32
|47
|10. Bursaspor
|32
|43
|11. Bandırmaspor
|32
|39
|12. Boluspor
|32
|38
|13. Balıkesirspor
|32
|35
|14. Adanaspor
|32
|34
|15. Menemenspor
|32
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|32
|29
|17. Ankaraspor
|32
|26
|18. Eskişehirspor
|32
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|33
|77
|2. M. United
|33
|67
|3. Leicester City
|34
|63
|4. Chelsea
|33
|58
|5. West Ham
|33
|55
|6. Liverpool
|33
|54
|7. Tottenham
|33
|53
|8. Everton
|32
|52
|9. Leeds United
|33
|47
|10. Arsenal
|33
|46
|11. Aston Villa
|32
|45
|12. Wolverhampton
|33
|41
|13. Crystal Palace
|32
|38
|14. Southampton
|33
|37
|15. Burnley
|33
|36
|16. Newcastle
|33
|36
|17. Brighton
|33
|34
|18. Fulham
|33
|27
|19. West Bromwich
|33
|25
|20. Sheffield United
|33
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|33
|73
|2. Real Madrid
|33
|71
|3. Barcelona
|33
|71
|4. Sevilla
|33
|70
|5. Real Sociedad
|33
|53
|6. Real Betis
|33
|50
|7. Villarreal
|33
|49
|8. Granada
|33
|45
|9. Celta de Vigo
|34
|44
|10. Athletic Bilbao
|33
|42
|11. Osasuna
|33
|40
|12. Levante
|34
|38
|13. Cádiz
|33
|37
|14. Valencia
|33
|36
|15. Getafe
|33
|34
|16. Deportivo Alaves
|33
|31
|17. Real Valladolid
|33
|30
|18. Elche
|33
|30
|19. Huesca
|33
|27
|20. Eibar
|33
|23
Günlük GazetelerTümü