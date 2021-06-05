Suriyelinin üzerinden polis rozeti ve ruhsatsız silah çıktı!
Bursa'da, polis denetimi esnasında üzerinden ruhsatsız tabanca ve sahte polis kokartı bulunan Suriye uyruklu Amir S. gözaltına alındı.
TÜRKİYE 05.06.2021, 15:02
Pişkin dolandırıcılar artık sınır tanımıyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olay, gözü dönmüş dolandırıcıların nasıl yöntemlere başvurduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yaşanan olayda, rutin kimlik denetimi yapan polis ekipleri şüphe üzerine bir şahsı durdurarak üst araması yaptı. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Amir S. isimli şahsın üzerinden çıkanlar ise şok etti.
"POLİS KİMLİĞİ DEĞİL O ABİ"
Şüpheli davranışları ile dikkat çeken Amir S.'nin üzerinden bir adet ruhsatsız silah ve polis kokartı çıktı. Kendini polis olarak tanıttığı öğrenilen şahıs ekipler tarafından gözaltına alındığı sırada basın mensuplarının sorusunu, "Polis kimliği değil o abi" diyerek cevapladı.
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