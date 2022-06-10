Sürücülerin çekiçli bıçaklı kavgası

İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki moto kurye, önünde bir anda fren yapan minibüse çarptı.

Kaza üzerine minibüstekiler, aşağı inerek moto kuryeyi darbetmeye başladı. Öfkeli şahıs ise telefonla arkadaşını arayarak olay yerine çağırdı.

Yol ortasında birbirlerine girdiler

Moto kuryenin arkadaşı, yanında getirdiği bıçak ile minibüstekilere saldırmaya başladı. Minibüsteki bir kişi de bu duruma çekiçle karşılık verince olay alevlendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Polis ekipleri kavgaya karışanları merkeze götürürken sağlık ekipleri de yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kavga anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.