Sürücünün kucağındaki bebekle tehlikeli yolculuğu

İstanbul Sultanbeyli’de cep telefonuyla kaydedilen görüntüler görenleri hayrete düşürdü.

Akan trafikte motosiklet sürücüsünün hem kendi canını hem de kucağındaki bebeğin canını hiçe saydığı anlar yürekleri ağza getirdi.

Kucağındaki bebeğin canını hiçe saydı

Trafikte seyir halindeyken bir koluyla motosikletini kontrol etmeye çalışan şahıs, diğer koluyla da yüzüstü kucağına uzattığı bebeği tutmaya çalıştı.

Korku dolu yolculuk, trafikte başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.