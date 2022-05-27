Sürücünün kucağındaki bebekle tehlikeli yolculuğu
Tek koluyla motosikleti kontrol etmeye çalışıp, diğer koluyla da kucağına yüzüstü uzattığı bebeği tutan motosikletli sürücü, görenlere pes dedirtti.
TÜRKİYE 27.05.2022, 18:18
İstanbul Sultanbeyli’de cep telefonuyla kaydedilen görüntüler görenleri hayrete düşürdü.
Akan trafikte motosiklet sürücüsünün hem kendi canını hem de kucağındaki bebeğin canını hiçe saydığı anlar yürekleri ağza getirdi.
Kucağındaki bebeğin canını hiçe saydı
Trafikte seyir halindeyken bir koluyla motosikletini kontrol etmeye çalışan şahıs, diğer koluyla da yüzüstü kucağına uzattığı bebeği tutmaya çalıştı.
Korku dolu yolculuk, trafikte başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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