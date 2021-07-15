Sürücünün ölümü yürek sızlattı!

Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl'e seyir halinde olan Ahmet Can Kıratlı (26) yönetimindeki 34 JM 4284 plakalı hafif ticari araç ile trafik yoğunluğu nedeniyle yavaşlayan Fatih B. (40) yönetimindeki 16 ED 751 plakalı kapalı kasa kamyonet çarpıştı. Kazanın etkisiyle devrilen Ahmet Can Kıratlı idaresindeki hafif ticari araç, Kıratlı'nın vefat etmesine neden oldu.

ARABANIN CAMINDAN FIRLADI

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, kaldırım üzerine çıkarak devrildi. O sırada camdan fırlayan sürücü Kıratlı, aracının altında kalarak feci şekilde can verdi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, aracı kaldırarak sürücüyü çıkardı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekibi, sürücünün öldüğünü tespit etti.