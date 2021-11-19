Taciz mesajları attı, kadının yakınları tarafından dövüldü

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kişiye meydan dayağı atıldı.

Barbaros Caddesi üzerinde ismi henüz öğrenilemeyen şahıs, bir kadına cep telefonundan cinsel içerikli mesajlar attı.

KADININ YAKINLARI, TACİZCİYİ DÖVDÜ

Mesajlardan rahatsız olan kadın, durumu yakınlarına bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen kadının yakınları, şahsı Barbaros Caddesi üzerinde yakalayarak, dövmeye başladı.

ÖNCE HASTANEYE SONRA KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Kanlar içerisinde kalan kişiyi gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri tacizci olduğu iddia edilen şahsı önce hastaneye ardından da ifadesini almak üzere karakola götürdü.