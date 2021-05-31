Tacizci antrenör milli sporcunun kariyerini bitirdi! Kadına cinsel saldırı bitmek bilmiyor!

Sabah gazetesinden Yunus Emre Kavak ve Bulut Yamandağ'ın haberine göre, kısıtlamada toplu taşımaların çalışmaması sebebiyle E.D., eğitmenin aracıyla gidip geldi. Ancak genç kadın, önce arabada daha sonra da antrenman sahasında cinsel saldırıya maruz kaldı.

Yaşananlarla ilgili konuşan E.D. bir daha karate yapacak cesareti kalmadığını belirterek "Yediğim her lokmanın kalori hesabını yapardım ama bu yaşadıklarım yüzünden 3 haftada 7 kilo verdim. Uykularımdan terleyerek uyanıyorum, hayatım kâbusa döndü" dedi.

"6 SPORCUYU DAHA TACİZ ETMİŞ"

M.S.'nin kendisi gibi 6 kadın sporcuyu daha taciz ettiğini de ifade eden E.D., "Onlar da benim gibi korkup kimseye anlatamamıştı. Bu olaydan sonra ikna ettiğim 4 arkadaşımla birlikte şikâyetçi olduk. Bir arkadaşımızı da mesaj atarak taciz etmiş, kayıtları var. Konuşmaların ardından da mesajları silmesini istemiş" şeklinde konuştu.