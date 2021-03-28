Tacizci patronun foyasını karısı ortaya çıkardı!

Kuruyemiş mağaza zinciri bulunan iş adamının, eski çalışanı kadına sosyal medya hesabından cinsel içerikli fotoğrafını gönderdiği iddiasıyla 'cinsel taciz' suçundan 3 yıla kadar hapsi isteniyor.

TÜRKİYE 28.03.2021, 15:02
Tacizci patronun foyasını karısı ortaya çıkardı!

Mağaza zincirinin Ankara’nın Mamak şubesinde çalışan D.K., Mayıs 2019'da işten çıkarıldı.

Yaklaşık 1 ay sonra D.K.'ya sosyal medya hesabı üzerinden farklı bir hesaptan bir erkeğe ait yüzü görünmeyen cinsel içerikli fotoğraf gönderildi.

D.K., bir süre sonra kendisiyle konuşmak isteyen eski patronunun eşiyle buluştu.

FOTOĞRAFTAN TANIDI

Kadın, eşinin kendisini aldattığını, bu yüzden boşanma davası açtığını söylerken, sohbet sırasında eşinin farklı adla açtığı sosyal medya hesabından kendisine mesajlar gönderdiğini söyleyerek hesabı gösterdi.

D.K., söz konusu sosyal medya hesabının, kendisine cinsel içerikli fotoğraf gönderilen hesap olduğunu fark etti ve fotoğrafı kadına gösterdi.

Kadın, söz konusu fotoğrafın eşine ait olduğunu söyledi.

ESKİ PATRONA CİNSEL TACİZ DAVASI

Bunun üzerine D.K., eski patronu hakkında şikayette bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonrası iş adamı E.Ö., hakkında 'cinsel taciz' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara, 3’ncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada şikayetçi D.K., sanık E.Ö. ile taraf avukatları hazır bulundu.

E.Ö.'nün eşi E.Ö. de duruşmada tanık olarak dinlendi.

Ankara da eski patrona, cinsel içerikli fotoğraftan taciz davası #1

“EŞİNE AİT OLDUĞUNU SÖYLEDİ”

D.K. eski patronundan şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Yanında çalıştığım sürede bana bir kez içki içmeyi, bir kez de birlikte tatile gitmeyi teklif etmişti. Ben bu teklifleri kibarca reddetmiştim. Eşi beni kıskandığı için işten çıkarıldım. Suça konu fotoğraf daha önce şiir paylaşımları yaptığı için takip ettiğim hesaptan 3 Haziran 2019'da gönderildi. Kimin tarafından gönderildiği konusunda bir tahminim yoktu. Ancak, bir süre sonra eski patronumum eşi telefon açarak, işten çıkarılmamdan sorumlu olduğunu, yanlış yaptığını söyleyerek özür diledi ve görüşmek istedi. Görüşmemizde, boşanma davası süren eşiyle evleri ayırdığını, eşinin kullandığını tahmin ettiği fake (sahte) hesaptan kendisine mesaj göndererek diyalog kurmaya çalıştığını söyledi. O hesabın takipçileri arasında benim de olduğumu söyledi. Hesabın ismini öğrenince, bu hesaptan bana cinsel içerikli fotoğraflar gönderildiğini söyledim. Fotoğrafa bakınca, fotoğrafın çekildiği yerin kendi yatak odalarındakiyle aynı olduğunu ve fotoğrafın da eşine ait olduğunu söyledi." dedi.

“BANA AİT DEĞİL, KOMPLO KURULDU”

Savunmasını yapan sanık E.Ö. de "Eşim, D.K.'yı kıskanıyordu. İşten çıkarmamı istiyordu. Bir ara eşimin WhatsApp durumundan müşteki ile içki içerken fotoğrafını gördüm. Fotoğraf olayı ortaya çıktıktan sonra D.K. fotoğrafın bana ait olduğunu düşünmediğini söylemişti. Ancak daha sonra şikayetinden vazgeçmek için 125 bin lira para istedi. D.K. ile samimi olan eski bir çalışanımız eşimin boşanma davasında D.K.'nın tanıklık yapması için 100 bin lira karşılığında anlaştığını söyledi. Ben bahsedilen fotoğrafı daha önce görmedim. Ancak kendisini aldattığımı iddia ederek boşanma davası açan eşimin, davaya delil sunabilmek için müşteki D.K. ile bana böyle bir komplo kurduklarını düşünüyorum. Bahsedilen fotoğraf bana ait değil, suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Ankara da eski patrona, cinsel içerikli fotoğraftan taciz davası #2

EŞ TANIK OLARAK DİNLENDİ

Duruşmada sanık iş insanının eşi E.Ö. ise tanık olarak dinlendi.

Tanık E.Ö. 10 yıllık eşiyle boşanma davalarının devam ettiğini belirterek, "D.K'yı iş yerinde çalışırken birkaç kez samimi şekilde gördüm ve ilişkileri olduğunu düşündüm. Eşim beni başka kadınlarla da aldatıyordu. D.K. ile de aldattığını düşünerek, işten çıkartılmasını istedim. Bir süre sonra ekmeğinden olduğu için üzüntü duydum ve kendisini arayarak buluştuk. Konuşmamız sırasında eşimden ayrı yaşadığımı, son zamanlarda daha önce hiç olmazken sosyal medyada bir hesaptan mesajlar geldiğini söyledim. O hesaptan kendisine cinsel içerikli fotoğraflar gönderildiğini söyleyince fotoğrafa bakmak istedim. Bakınca da eşime ait olduğunu anladım." diye konuştu.

“ELİMDE YETERİNCE DELİL VAR”

Tanık E.Ö., eşinin boşanma davasına delil sunmak için kendisine komplo kurdukları yönündeki iddiası ile ilgili, "Kesinlikle hayır. Müşteki D.K.’yı boşanma davasında tanık olarak göstermedim. Beni aldattığıyla ilgili elimde yeterince delil var. Bu olaya delil olarak sunmama gerek bile yok." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, çiftin boşanma davasıyla ilgili dosyanın ilgili mahkemeden istenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

#Kadın #şiddet #taciz
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