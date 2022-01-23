TAG Otoyolu Osmaniye'den Gaziantep yönüne trafiğe kapatıldı
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, Osmaniye'den Gaziantep yönüne gidişe izin verilmiyor.
TÜRKİYE 23.01.2022, 11:46 23.01.2022, 11:50
Vali Erdinç Yılmaz, dün gece otoyolun Bahçe ile Nurdağı arasındaki bölümünde kar yağışı başladığını anımsattı.
Yağışla beraber başlayan yol temizleme çalışmalarının sürdüğünü belirten Yılmaz, "Bölgede kar temizleme çalışmalarının aksamaması ve ulaşımda sıkıntıya mahal vermemek için, TAG Otoyolu'nu Gaziantep yönüne doğru trafiğe kapattık. Şu an yağış durmuş durumda ve temizleme çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Kısa süre içinde yolu tekrar trafiğe açacağız inşallah." dedi.
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