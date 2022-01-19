TAG otoyolu yeniden ulaşıma açıldı

Yoğun kar yağışı Gaziantep'te hayatı durdurmuştu.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu ve D400 yolunun Düziçi, Bahçe ve Nurdağı ilçesi bölümünde yol, hava koşulları yüzünden ulaşıma kapanmıştı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu boyunca karların temizlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

"ULAŞIM KONTROLLÜ ŞEKİLDE SAĞLANIYOR"

Çalışmaların büyük oranda tamamlandığını ifade eden Gül, "TAG Otoyolu'nda ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor. Bölgede arkadaşlarımızın kar temizliği de devam ediyor. İnşallah kısa zamanda tüm karı kaldırıp güvenli sürüş imkanı sağlayacağız." dedi.

"DEVLETİN TÜM ORGANLARIYLA YOLDAKİ TEDBİRLERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Vali Gül, bölgede yer yer tipinin etkili olduğunu vurgulayarak, "Tipi nedeniyle otoyol boyunca da tedbirler sürüyor. Devletin tüm organlarıyla yoldaki tedbirlerimizi sürdürüyoruz. Yola çıkma noktasında vatandaşlarımızın duyarlı davranışlarını sürdürmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.