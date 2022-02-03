Tahliye olan sanık, sevinçten kalp krizi geçirdi
Duruşma esnasında tahliye edileceğini öğrenince mutluluktan kalp krizi geçiren tutuklu sanık A.S., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
TÜRKİYE 03.02.2022, 16:28
İstanbul Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan A.S.'nin bugün görülen duruşması için tutuklu bulunduğu cezaevinden getirildi.
SEVİNÇTEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Sanık A.S., yargılandığı davada tahliye olduğunu öğrenince sevinçten kalp krizi geçirdi.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri hemen müdahalede bulundu. A.S. mahkeme salonunda yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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