Takla atan aracın içinden çıkamayan genç can verdi

Bartın'da, otomobilin devrilerek yanması sonucu 17 yaşındaki genç öldü, 2 arkadaşı yaralandı.

TÜRKİYE 27.08.2021, 09:19
Takla atan aracın içinden çıkamayan genç can verdi

19 yaşındaki S. O. yönetimindeki otomobil, Bartın İnkumu karayolu Gürgenpınarı köyü mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Yol kenarındaki ormanlık alanda yanmaya başlayan otomobildeki sürücü ile 18 yaşındaki M. Ç. araçtan yaralı olarak çıkmayı başardı.

17 yaşındaki genç yanan aracın içinde can verdi

17 yaşındaki Doğukan Gündoğan’ın içinde kaldığı aracın yandığını görenler durumu 112 ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Otomobil, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken 112 acil servis ekipleri, araçtaki Gündoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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