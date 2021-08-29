Takla atan otomobilde aynı aileden 6 kişi yaralandı

Kırıkkale'de, kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada, aynı aileden 6 kişi yaralandı.

TÜRKİYE 29.08.2021, 10:18
Takla atan otomobilde aynı aileden 6 kişi yaralandı

Kaza, saat 20.30 sıralarında Kırıkkale- Ankara yolunun 14'üncü kilometresinde meydana geldi. Erdem Keyvanoğlu yönetimindeki otomobil, sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarpıp takla attı.

Kazada, Güller, Ali, Cemanur, Zümra, Samet ve Bircan Keyvanoğlu yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#Ankara #Kırıkkale #Kaza #AksuTV #AksuTVHaber
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