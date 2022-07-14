Taksi şoförü yolcuyu tekme tokat dövdü

İstanbul’da sık sık yaşanan taksi şoförü-müşteri kavgalarına bir yenisi de Esenyurt’ta eklendi.

Dün akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Örnek Mahallesi’ndeki bir caddede iddiaya göre yabancı uyruklu bir şahıs ile taksi şoförü arasında ücret nedeniyle tartışma çıktı.

Taksiden indi, çığlık çığlığa kaçtı

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmadan, yolcu taksiden inip çığlık çığlığa kaçmaya başladı.

Taksi şoförü ve bir meslektaşı, kaçan yolcuyu kovalamaya başladı.

Yolcu, tekme tokat darbedildi

2 şoför, yakaladıkları yolcuyu tekme tokat sokak ortasında darbetti.

Kavga, çevredekilerin araya girmesi ile son bulurken, o anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.