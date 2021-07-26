Taksi ücretini vermemek için elinden geleni yaptı!

Geçen cumartesi günü gece saatlerinde Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, alkollü olduğu belirtilen yabancı uyruklu kişi bindiği taksinin ücretini vermek istemedi ve şoförle tartışmaya başladı.

BALKONDAN ATLARKEN DÜŞTÜ

Tartışmanın ardından araçtan inen kişi, kaçmak için apartmanın bahçe duvarından balkona atlarken düştü.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri gelirken, yabancı uyruklu kişi çevredekiler tarafından düştüğü balkondan çıkarıldı.

Polis ekipleri, sokağı birbirine katan kişiyi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

"POLİSE DİRENİP ZORLUK ÇIKARDI"

Sokakta bulunan iş yerinde çalışan Rıdvan Dilekli, "Parasını vermemiş. Şu apartmanların arasından kaçmaya çalıştı.

Mahalleli yakalayıp, polise teslim etti. Polise direndi, zaten zorluk çıkardı. Darp yoktu. Baya da alkollüydü" dedi.