Taksici, yolcu inmeden gaza bastı
Henüz araç durmadan yolcusu indiği sırada gaza basmaya devam eden taksivi, müşterisinin yola düşmesine neden oldu. Kaza kameraya yansırken, yolcunun kişayetöş olmadığı öğrenildi.
TÜRKİYE 10.04.2022, 11:37 10.04.2022, 11:39
Dün öğle saatlerinde Şstanbul Beylikdüzü'bdeji Haramidere yokuşu mevkisinde bir taksicinin davranışı pes dedirtti.
34 TGY 32 plakalı taksiden inen müşteri, o esnada dikkat etmeyen sürücünün kurbanı oldu.
Yolcu, taksiden düştü
Yolcu kapıyı açıp inmek istediği sırada taksi şoförü aracını durdurmayarak devam etti. Bu sırada yolcu taksiden aşağı düştü.
Şikayetçi olmadı
Yaşanan kaza anı, başka sürücünün araç kamerasına yansıdı. Öte yandan yere düşen yolcunun taksi şoföründen şikayetçi olmadığı öğrenildi.
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