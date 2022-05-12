Taksiciden yolcuya alkol dayağı

Olcayto Okur, 6 Nisan günü İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde İrfan Karakaya'nın kullandığı taksiye bindi.

Bir süre gittikten sonra Okur, bir arkadaşlarını da yanlarını alacaklarını söyleyip taksiyi durdurdu.

Taksiye binen arkadaşının elindeki siyah poşeti gören İrfan Karakaya, araçta alkol alamayacakları yönünde tepki gösterdi.

Tesadüfen kardeşinin aracına bindi

Bunun üzerine taksici ile iki yolcusu arasında tartışma çıktı.

Olcayto Okur ve arkadaşı saat 23.30 sıralarında taksiden inip, yoldan çevirdikleri başka taksiye bindi.

Bindikleri taksinin şoförü de tesadüfen bir önceki taksicinin kardeşi Ayhan Karakaya çıktı.

Ağabeyine söylenenleri duyunca çıldırdı

Ayhan Karakaya, ağabeyi için bir şeyler söylediğini duyduğu Olcayto Okur ve arkadaşıyla tartıştı.

Başka taksicilerin de gelmesiyle arkadaşı kaçarken, Olcayto Okur feci şekilde dayak yedi.

‘5 taksici beni dövdü’ iddiası

Okur, 5 taksicinin kendisine saldırdığını ve içinde 2 bin 500 lira olan cüzdanı çalındığını iddia etti.

Hastanede tedavi edilen Okur'un şikayeti üzerine gözaltına alınan taksici Ayhan Karakaya ise tutuklandı.

“Ramazan, Ramazan içiyor musunuz?”

Olcayto Okur, başına gelenleri DHA’ya anlattı. Okur, şunları söyledi:

“Sancaktepe'den Alaşehir'e dönmek için, taksi çağırdık. Bindik arkadaşın elinde de siyah poşet vardı. Siyah poşeti taksici görünce homurdanmaya başladı. 'Ramazan, Ramazan içiyor musunuz?' gibi şeyler söyledi. Arkadaşım rahatsız oldu. 2-3 dakika sonra indik taksiden. Sonra arkasından gelen taksiye bindik. Arkadaşım 'ben şikayet edeceğim' dedi. Taksici şikayeti duyunca 'siz görürsünüz, o benim kardeşim' dedi. Bizi durağa götürmek istedi.

“Öldürmek için kafama vurdular”

Arkadaşım el frenini çekti. Biz indik, ufak bir tartışma oldu. Arkadan bir taksi grubu daha geldi. Biz birbirimizle itişip kakışmaya başladık. Sonra gittiler. Sonra 3 kişi daha geldi. Sopalarla 'gelin buraya sizi geberteceğiz' dediler. Ben de hemen kaçtım. Önümü başka bir taksici grubu kesti. Toplamda 5 kişi darbettiler. Kafama dikiş atıldı, beynimde pıhtı attığı söyleniyor. Öldürmek için kafama vurdular. Ben yerdeyken içinde 2 bin 500 lira olan cüzdanımı da almışlar.”

“Arabada alkol içemezsin dedim”

Taksici İrfan Karakaya ise iki yolcunun araçta alkol almak istediklerini, kardeşi ve kendisinin buna izin vermediğini ve bunun üzerine kardeşi Ayhan Karakaya'ya saldırdıklarını öne sürdü.

Karakaya, “Yolcu geldi bindi. 'Bir arkadaşımı daha alacağız şuraya gidelim' dedi. Arkadaşının olduğu yere geldik. Elinde alkol şişesi olan bir kişi arabaya bindi. 50 metre ilerledikten sonra arabaya sonradan binen kişi 'ben alkol içeceğim' dedi. Ben de 'sen arabada alkol içemezsin, arabada alkol içmek yasak zaten' dedim. Onlar da 'bizi indir o zaman' dedi. Ben de indirdim. Bunlar durağı arayıp küfretmişler. Kardeşim de bu civarda çalıştığı için tesadüfen bunlarla karşılaşıyor. O da taksisine alıyor.

“Biz sarhoş da taşıyoruz”

Arabanın içinde küfürlerine devam etmişler. Kardeşim de ‘niye küfrediyorsunuz?’ diye soruyor. 'Biz alkol içmek istediğimiz için bizi almıyorlar' diyorlar. Kardeşim de 'bu araçta da alkol içemezsiniz' diyor. Arabada küfürleşme oluyor. Arkadaki kişi el frenini çekiyor. Sağa çekince birbirlerine giriyorlar. ‘6 kişi saldırdı’ diyorlar. İfadelerin hepsi yalan. Kardeşim tek, yoldakiler ayırmaya çalışmış olabilir. Alkollü diye biz bir şey yapmadık. Biz sarhoş da taşıyoruz.” dedi.