Taksicilerin üzerine çay döküp kafa attı
Durakta taksi olmadığını öğrencince sinirlenen kadın, şoförlerden birinin üzerine çay dökerken diğerine kafa attı.
TÜRKİYE 01.07.2022, 19:23
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bulunan bir terminaldeki taksi durağında ilginç dakikalar yaşandı.
Şehir dışından İstanbul’a gelen bir kadın, taksiye binmek istedi fakat durakta taksinin bulunmadığı ifade edildi.
Durak personeline saldırdı
Bu duruma sinirlenen kadın, sinirlerine hakim olamadı ve bir anda anda durak personeline saldırdı.
Çay döküp kafa attı
Elindeki sıcak çayı taksi sürücüsünün üzerine döken kadın şahıs, ardından bir başka durak personeline de kafa attı.
Otobüsteki yolculuğu esnasında yolcularla kavga etmiş
Yaşana anlar güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alınırken kadın şahsın geldiği otobüs içerisindeki yolcularla da kavga ettiği iddia edildi.
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